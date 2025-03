Quifinanza.it - Corte dei Conti, riforma con scudo per i politici: condanne limitate

Una proposta didelladeiè attualmente in discussione in Parlamento, con l’obiettivo di modificare il sistema di responsabilità amministrativa e di rendere più efficienti i controlli sulla gestione della cosa pubblica. Tra le principali novità della, spicca l’introduzione di un “” per i, che limita la loro responsabilità per danno erariale in determinate circostanze. Tuttavia, questa proposta ha suscitato un ampio dibattito, con forti critiche da parte delle opposizioni e dei magistrati contabili.Cosa prevede la proposta didelladeiLa proposta didelladei, introduce un sistema modificato per quanto riguarda le responsabilità amministrative. Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione di unoper i: i membri del governo, i sindaci e gli amministratori locali non saranno più automaticamente responsabili per danno erariale se gli atti amministrativi sono stati approvati sulla base di pareri tecnici o amministrativi.