Corte costituzionale | i single potranno adottare all’estero

Storica svolta della: adesso non solo le coppie, ma anche i. Il divieto è stato dichiarato in. Lariconosce che si può garantire un ambiente stabile e armonioso a bambini in stato di abbandono.Venerdì laha segnato un punto di svolta storico per il diritto di famiglia in Italia: è stato dichiarato inil divieto per le personediminori residenti. Una norma, quella contenuta nella legge n. 184 del 1983, che escludeva esplicitamente idall’adozione internazionale, è stata finalmente giudicata lesiva dei diritti fondamentali.Laha ritenuto la norma in contrasto con l’articolo 2 e il primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, riconoscendo che vietare aprioristicamente l’adozione ailimitava eccessivamente il loro diritto all’autodeterminazione e l’interesse legittimo a diventare genitori.