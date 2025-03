Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Roma si muove per la prossima stagione: Marmol e Lucca tra gli obiettivi

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 12:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:Lanon ha ancora individuato l’allenatore ma si sta giàndo con circospezione alla ricerca di giocatori. Del resto le società tendono arsi spesso così: una parte del mercato è impostata in base alle esigenze del tecnico del momento, un’altra contiene il budget per gli investimenti che meritano una valutazione a prescindere. In questo senso la presenza di Claudio Ranieri, che continua a ripetere di voler chiudere la sua esperienza in panchina tra due mesi, può essere un trait d’union di insostituibile efficacia. E’ stato lui stesso a chiarire una settimana fa, alla fine di Athletic-, di aver passato un biglietto da visita al collega Valverde con l’obiettivo di chiamarlo «per chiedere pareri su alcuni calciatori spagnoli che possono interessarci».