Corrado Passera confermato presidente della Fondazione Accademia musicale internazionale di Imola

Il Consiglio di amministrazionedi“Incontri con il Maestro”, polo italiano di eccellenza nell’altissima formazione per la musica classica, ha approvato il bilancio di esercizio del 2024 e haalla presidenza. In questi anni l’di, riiferisce un comunicato, si è confermata come polo italiano di eccellenza nell’altissima formazione per la musica classica grazie alla qualità dei suoi 45 docenti e 230 studenti provenienti da 26 paesi dei vari continenti. Il CdA ha ripercorso i principali traguardi raggiunti in questi anni tra cui: la trasformazione, nel 2019, da Associazione in; l’implementazione di 8 indirizzi musicali strutturati in altrettante Accademie, sul modello di qualità di quella storica di pianoforte; il conseguimento dell’equipollenza alle lauree universitarie dei titoli di studio rilasciati dall’, rendendo di fatto lala prima UniversitàItaliana.