Terzotemponapoli.com - Corbo: “Il Napoli ha fatto un miracolo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “Ilhaun”“75 milioni di euro sul mercato”Antonio, firma di rilievo del giornalismo sportivo napoletano, attraverso le frequenze di “magazine live”, su Radio Punto Zero, ha parlato anche del futuro del tecnico del: “Le quattro ipotesi sul futuro di Antonio Conte? Ho detto una cosa: mi sembra che Conte sia un politico in continua campagna elettorale. Ci tiene molto a dimostrare che hacose straordinarie e che poi passano per ordinarie”.“Ilha apprezzato il lavoro di Conte e su questo deve andare avanti, non deve mollare e deve credere nello Scudetto. Non so quante possibilità ci siano ancora, ma se la squadra viene messa di nuovo in forma ha almeno il 45% di possibilità. Mi aspetto il 4-3-3, ma ilnon deve smontare la catena di destra, rischia di giocare con Politano e Di Lorenzo fuori ruolo.