Sport.quotidiano.net - Coppa Diddi, ancora polemiche. L’amarezza degli organizzatori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non si placa la polemica e soprattuttodei dirigenti del gruppo sportivo Dinodi Agliana presieduto da Maurizio Mangoni, in merito al forzato cambio di percorso della loro classica per allievi che conta 76 edizioni, onde evitare la concomitanza con il G.P. Industria e Artigianato professionisti di Larciano. Le due gare sono previste per domenica 7 settembre e sulla vicenda il G.S. Dinoha fatto pervenire una lettera nella quale ricorda la storia e l’importanza della corsa allievi, gli atleti che l’hanno disputata da Bugno a Nibali, Viviani, Pogacar. "Quest’anno – si legge - nonostante l’importanza oggettiva della manifestazione, l’organizzazione si è trovata di fronte a una situazione paradossale, nella stessa data è stata programmata, senza alcuna comunicazione preventiva, il Gp di Larciano, rendendo quindi impossibile per laDinoil tradizionale percorso che attraversa San Baronto e Vinci, complicando di non poco la logistica di tutta l’organizzazione.