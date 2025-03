Sport.quotidiano.net - Coppa Carnevale, le sfide. Torino e Samp agli ottavi

doria affiancano la Fiorentina e i nigeriani del Magic Stars neglidi finale. Sono questi i verdetti della quarta giornata del girone eliminatorio. Risultati. Ilha confermato di essere una formazione tosta e ricca di talento superando per 3-1 la Vis Pesaro. In evidenza il 17enne Merlo autore di una doppietta. Secondo disco rosso per i greci dell’Asteras, superato dai nigeriani dell’Ojodu che pare intenzionato a ripetere le belle prove di un anno fa: 2-1 il finale per i nigeriani con Jackson finito su taccuini importanti. È andata male ai ragazzini del Viareggio superati dai coetanei dello Jovenes Promesas per 3-1 nonostante l’iniziale vantaggio di Morandini. Ladoria vince (2-1 all’ultimo minuto con Rosciglioni) e conquista gli. Molto equilibrato il girone 6 con la Rappresentativa della Lega Nazionale dilettanti che ha superato alla distanza l’Uyss (2-0) mentre la Ternana – con lo scatenato Pierdomenico – ha rimontato due reti (2-2) ai senegalesi dell’Olympique Thiessois.