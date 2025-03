Ilrestodelcarlino.it - Controlli antidroga dei carabinieri. Studente sorpreso con l’hashish all’ingresso della scuola

Operazione "Scuole sicure",deidentro e fuori gli istituti scolastici: fermato unoche stava entrando in classe con. Oltre settanta le persone controllate, per la maggior parte studenti. Nella mattinata di ieri icompagnia di Macerata, nell’ambito dell’operazione, hanno svolto una serie diper prevenire e contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti vicino alle scuole. Isono stati effettuati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, ma anche in prossimità delle fermate e al capolinea degli autobus, così come nei luoghi di maggior passaggio degli studenti. In particolare il servizio ha interessato gli istituti d’istruzione secondaria superiore ed ha visto in azione idelle stazioni di Macerata, Corridonia, Mogliano e Treia insieme al cane anti-droga deidi Pesaro e a due gazzelle del nucleo radiomobile di Macerata.