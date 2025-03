Contributo asilo nido e supporto domiciliare per bambini con gravi patologie | aggiornate le istruzioni per il 2025 CIRCOLARE

Leggi su Orizzontescuola.it

Unannuale a sostegno delle famiglie con figli minori di tre anni, per la frequenza di asilipubblici e privati o, in alternativa, per l’attivazione di forme dipresso il domicilio nel caso diaffetti dacroniche: questo è quanto previsto dalla legge di bilancio 2017.L'articoloperconleper il