Leggioggi.it - Contributi volontari Inps 2025: importi, esempi e tabelle aggiornate

Leggi su Leggioggi.it

E’ noto a tutti i lavoratori dipendenti che il diritto alla pensione e il suo importo sono strettamente legati aiprevidenziali maturati nel corso dell’intera carriera lavorativa.Eventuali periodi di non lavoro, per i quali non risulta accreditata la contribuzione carico azienda e quella conto dipendente, hanno un effetto penalizzante per il lavoratore, che vede pertanto allontanarsi il traguardo della pensione, oltre a vedersi liquidato un assegno mensile inferiore rispetto a quello di chi ha lavorato ininterrottamente.Per ovviare a questi eventi, la normativa consente, nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe o cessa, di maturare comunque la contribuzione utile ai fini del diritto e della misura della pensione, previa autorizzazione da parte dell’alla prosecuzionea.