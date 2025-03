Bergamonews.it - Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio: 262 persone le persone identificate

Bergamo.dio delinterforze in città. Tre iorganizzati questa settimana: lunedì, ieri e oggi, venerdì 21 marzo, per un totale di 262controllate, tra la stazione, la zona delle autolinee, via Paglia, Piazzale Alpini e Malpensata. Molteplici i denunciati: una persona per ricettazione, 2 per violazione del foglio via, 3 per violazione dell’ordine di allontanamento dalla zona rossa, 1 per violazione del testo unico immigrazione.Nel corso dell’operazione sono anche stati recuperati 46 grammi di droga, del tipo cannabinoidi e 0,5 grammi di cocaina circa. Una persona è stata indagata per danneggiamento aggravato, ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito delè stato disposto un ordine di allontanamento dalle pensiline.