Perugiatoday.it - Conti della sanità regionale, il Movimento 5 Stelle: "Bruciate risorse per assumere e nuovo ospedale: Coletto conferma"

Leggi su Perugiatoday.it

"Cometo da Luca, ex assessore, l'Umbria rischia il collasso sanitario. Solo per i costi relativi al saldomobilità passiva, pazienti andati a curarsi fuori-regione, abbiamo bruciato in cinque anni oltre 110": dopo l'intervista choc di Luca, ritorna ad.