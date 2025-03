Conte scippa la Juventus | c’è il primo colpo del Napoli

Leggi su Sportface.it

Ilnon ha intenzione di mollareed anzi vuole acntarlo: pronto il, è uno scippo allaLo scudetto più lontano, il futuro un po’ più vicino. La pausa del campionato potrebbe giocare a favore delche alla ripresa potrà decretare chiusa l’emergenza infortuni, sempre che in queste due settimane non si abbatta sugli azzurri la maledizione delle nazionali.Contro il Milan Neres sarà nuovamente abile e arruolabile e si metterà a disposizioneper il rush finale del campionato: nove partite da giocare, tre punti da recuperare all’Inter e poi sarà futuro. Un futuro sul quale aleggia lo spettro dell’addio del tecnico salentino. Da più parti si fa riferimento alla voglia dell’allenatore di andare via, non certo soddisfatto per il mercato di gennaio e le mosse della società.