Spazionapoli.it - “Conte o Inzaghi? Vi dico la mia”, l’ex svela la sua scelta

Leggi su Spazionapoli.it

calciatore racconta la sua esperienza e ammette la sua preferenza, nessun dubbio.Antonio Candreva ha appena annunciato il ritiro dal calcio.giocatore di Lazio e Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, dove ha commentato l’andamento del campionato, ma non solo. Antonio Candreva, infatti, ha avuto la fortuna di avere come allenatore sia Simoneche Antonio. Il primo alla Lazio, nella stagione 2015/2016 nella quale, seppur per solo 6 partite, Candreva mise a segno 3 gol ed un assist sotto la guida tecnica dell’attuale allenatore dell’Inter.Con Antonio, invece, Candreva ha affrontato tutta la stagione 2019/2022 con la maglia dell’Inter. Quell’anno mise a segno 7 gol e 9 assist in 40 partite tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, chiudendo la stagione al secondo posto con un solo posto dalla Juventus.