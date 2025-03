Ilfattoquotidiano.it - “Consuma come 900 famiglie italiane e 45mila auto”: è polemica per il nuovo aereo privato superlusso di Gianluca Vacchi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A gennaio,ha acquistato un Bombardier Global Express XRS. Si tratta di un jet da decine di milioni di euro capace di volare da Bologna a Miami senza scali. “Un sogno diventato realtà”, lo ha definito lui stesso. Ma per il consigliere comunale di Coalizione Civica, Detjon Begaj, quel sogno ha un prezzo salato per l’ambiente: “In 34 voli fatti in soli due mesi, l’emissione di CO2 è tra le 583 e le 670 tonnellate. Èsemobili guidassero per un giorno intero”, ha rivelato Bergaj al Corriere della Sera.Intervenuto in aula il 17 marzo, Begaj ha spiegato i suoi calcoli basandosi sui dati di Flightradar24: “Ho considerato il consumo medio di carburante per ogni ora di volo, che è tra i 2mila e i 2300 kg, e che un kg di Jet-A13,16 kg di CO2. Ho potuto vedere i 34 voli che ha realizzato in questi due mesi e quindi mi è stato semplice calcolare quanto hato finora il suo jet”.