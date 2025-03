Lettera43.it - Consulta: «Anche i single potranno adottare minori stranieri»

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, nella parte in cui esclude le persone singole dalla possibilità diin stato di abbandono. Nella sentenza numero 33, depositata il 21 marzo 2025, i giudici hanno evidenziato come tale esclusione sia in contrasto con gli articoli 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.: «Negando l’adozione aisi lede il diritto al minore di essere accolto in un ambiente familiare»Secondo la Corte, la valutazione dell’idoneità del genitoredovrà essere effettuata caso per caso dal giudice competente, che considererà non solo le capacità affettive, educative ed economiche dell’aspirante adottante, mail supporto della sua rete familiare.