Consorzio Medio Valdarno, lavori urgenti per oltre 12 milioni di euro dopo l’alluvione

FIRENZE – Ildi Bonificaha dato avvio a 15 interventi di somma urgenza per la riparazione dei luoghi vulnerati dall’evento meteo del 14 marzo: “amo con le nostre capacità tecnico-operative per tamponare le situazioni più critiche in vista della nuova ondata di maltempo prevista”Per ildi Bonifica è gi? cominciata da lunedì la fase delle somme urgenze, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana e le amministrazioni locali e attuate fin da subito pur nelle more della dichiarazione di stato di emergenza con la quale solitamente viene definito il formale quadro amministrativo entro cui operare.Gli interventi previsti al momento sono 15 per un importo totale stimato di circa 12.2di: si va dal Rimaggio, Zambra, Gavine e Riafone a Sesto Fiorentino, il fosso di San Donnino a Campi Bisenzio, il fosso Reale a Case Passerini, il torrente Marinella di Legri ma anche il Marina, Chiosina e Garille a Calenzano, il torrente Stella a Quarrata, il torrente Brana a Agliana, il torrente Orme in localit? Pozzale e il Rio dei Cappuccini in localit? Corniola a Empoli e il Loretino a Rovezzano, Firenze.