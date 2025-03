Unlimitednews.it - Consiglio d’Europa, nel 2026 l’Italia ospiterà la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il prossimo anno ladeideidelsarà ospitata dal Parlamento italiano, alla Camera e al Senato. Il nostro obiettivo sarà replicare l’ottima organizzazione che abbiamo visto a Strasburgo. Sono convinto che sarà una nuova e preziosa occasione anche per approfondire i numerosi spunti offerti da queste giornate”. Lo ha annunciato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in chiusura della sessione dei lavori dellaeuropea deideidi questa mattina, al palazzo, a Strasburgo. Era dal 1975, prima edizione della riunione, che lanon si teneva più in Italia. Fontana, a nome della Camera dei deputati e del Senato, ha invitato tutti ideicoinvolti all’appuntamento, a Roma.