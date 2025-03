Secoloditalia.it - Conor McGregor sul ring della politica: «Mi candido alle presidenziali in Irlanda»

Il famoso campione di arti marziali miste (Mma)ha annunciato la volontà di volersi candidareelezioni innelle elezioni di fine anno. L’ex combattentelega globale Ufc (Campionato di combattimento definitivo), conosciuto per le sue posizioni controverse, ha reso noto sui social media di non essere d’accordo con il nuovo patto europeo sulla migrazione. “Chi altro si opporrà al governo e a questa legge? Qualsiasi altro candidato che tenteranno di proporre non sarà una vera resistenza. Io lo sarò!”, ha scrittosu Instagram.pronto a candidarsielezioni inLa notizia è arrivata pochi giorni dopo l’incontro dicon il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca per il giorno di San Patrizio: in quella circostanza ha ribadito la sua posizione contraria all’immigrazione, scatenando le polemiche in