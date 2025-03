Lettera43.it - Conor McGregor si candida alla presidenza dell’Irlanda: «Siamo invasi dagli immigrati»

Con un post sul suo account Instagram,ha annunciato di volersirealle prossime elezioni, attese entro l’11 novembre 2025. Il 36enne ex lottatore di arti marziali miste e campione del mondo Ufc dei pesi leggeri e piuma ha sottolineato di volersi opporre fermamente al nuovo patto dell’Unione europea sulla migrazione, volto a condividere in modo più equo l’onere dell’elaborazione delle richieste di asilo fra gli Stati. «Chi altro si opporrà al governo e a questa legge?», ha postato assieme a una foto con in braccio uno dei suoi figli. «Io lo farò». Ha poi aggiunto di voler rimandare la decisione al popolo tramite referendum. «Anche se mi oppongo fortemente a questo patto, non spetta a me né ai governi scegliere», ha scritto. «È una scelta del popolo.