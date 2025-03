Quotidiano.net - Conor McGregor si candida a presidente d’Irlanda. Patrimonio, trionfi ed eccessi del campione di Mma

Roma, 21 marzo 2025 –ha annunciato sui social media la sua intenzione arsi comedell’Irlanda. Dalla gabbia dell’Ufc alla guida del proprio paese, ildi Mma è pronto a combattere una nuova sfida, ma per farlo deve prima convincere i parlamentari dell’Oireachtas. Latura su un post di Instagram "Il futuro dell’Irlanda si ha con me come!”, scrive ildi Mma in un post su Instagram. Una potenzialetura che nasce dalla volontà di opporsi al patto migrazione e asilo dell’Unione Europea, pronto per diventare legge su tutto il territorio dell’Unione entro due anni.ha denunciato a più riprese la perdita della vera “identità irlandese” e non accetterà più che vengano effettuate scelte per il paese senza che il popolo venga interpellato.