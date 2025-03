Agi.it - Coniugi trovati morti in casa a Napoli, ipotesi omicidio-suicidio

AGI - Una coppia è stata trovata cadavere nell'appartamento in cui risiedeva in via don Giovanni Bosco a. Indagini affidate alla polizia. Non si esclude che si tratti di un caso di. I cadaveri dei due, di origine ucraina, sono statidalla figlia al rientro in appartamento. Secondo primi accertamenti del medico legale, lei, 45 anni, è deceduta per una violenta aggressione. Sulle cause della morte del marito, 51 anni, non ci sono ancora valutazioni ufficiali. Tutto però sinora porta alla pista dell'come prevalente.