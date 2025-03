Cesenatoday.it - Congresso di Forza Italia a Cesena, si elegge il coordinatore comunale del partito in città

Leggi su Cesenatoday.it

Sabato 22 marzo alle ore 10.30 avrà luogo nella sala eventi del ristorante "Le scuderie" in via Ambrosini ailcittadino per l'elezione delcittadino di. Ne dà notizia Michele Pascarella, attuale commissario cittadino di. Ilvedrà.