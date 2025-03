Confagricoltura Campania | Rafforzare la filiera forestale per lo sviluppo locale e l’economia circolare

Leggi su Ildenaro.it

Con una superficiedi 491.259 ettari, pari al 35,9% del territorio regionale, e una superficie boschiva di 45.983 ettari, lasi distingue come una delle regioni italiane con una notevole crescita del patrimonio. Tuttavia, solo una minima parte di queste risorse viene gestita attivamente.In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste del 21 marzo,sottolinea l’importanza di promuovere elanella regione per favorire lo. Questo obiettivo include un insieme di azioni del Pianogenerale, volte a potenziare le filiere forestali inin un’ottica di bioeconomia, in linea con gli indirizzi della Strategianazionale.Attualmente in fase di consultazione per la procedura di VAS, la Proposta di PianoGenerale della2025-2035 per la qualeha espresso un parere positivo.