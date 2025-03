Thesocialpost.it - Condono edilizio, cosa si può fare nel 2025, come funziona e quanto costa

È possibile ancora oggi, in Italia,un? Se sì, in quali casi si può richiedere?noto, ilè una procedura, a pagamento, che consente di sanare gli abusi, cioè le difformità traprevisto dalla normativa urbanistica e la situazione reale dell’immobile. Partendo dal presupposto che non tutti gli abusi possono essere sanati, il decreto Salva-Casa, legge 105 del 2024, consente di sanare piccoli abusi tra cui quelli relativi all’altezza per ottenere l’abitabilità e consente di ricavare nuovi spazi con sottotetto. Il decreto Salva-Casa non ha scadenze, ne consegue che è possibile richiedere di accedere a taleche in nessun caso può riguardare abusi successivi rispetto all’entrata in vigore della normativa.Leggi anche: Arriva la tassa europea sui conti correnti:ci colpirà e perchéIl decreto Salva Casa prevede la possibilità di sanare piccole difformità, ad esempio in caso di mancato rispetto di altezze, distacchi, cubatura e superficie coperta, si possono sanare difformità:– al 2% per le strutture con superficie fino a 500 metri quadrati;– al 3% per edifici tra i 300 e 500 metri quadrati;– al 4% per quelli tra 100 e 300 metri quadrati;– al 5% per quelli con superficie minore ai 100 metri quadrati, ma superiore ai 60 mq;– elevata al 6% la tolleranza per gli immobili fino a 60 metri quadrati.