Ilrestodelcarlino.it - "Condannato per violenza per induzione: mai usato la forza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sua condanna persessuale su atleti minorenni, è arrivata pere non per coercizione: cioè i giudici hanno escluso l’uso della. Inoltre il divieto di avvicinarsi agli impianti sportivi, riguarda solo quegli impianti della società di cui era stato dirigente prima che si profilasse il caso e che lui rassegnasse le dimissioni dopo essere stato allontanato. Sono le precisazioni, definite "rilevanti", che il 70enne faentino ex dirigente sportivodi recente in appello a 4 anni e 4 mesi di reclusione per prostituzione minorile esessuale pernell’ambito di una vicenda legata a un contestato scambio di regali con sesso, ha fatto attraverso il suo legale Laerte Cenni a fronte di quelle che l’avvocato ha definito "imprecisioni con riferimento alle condotte effettivamente poste in essere dall’imputato e al contenuto dell’iter processuale".