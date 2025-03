Notizie.com - Concerti vicino a te: cos’è, a cosa serve e come si usa la nuova funzionalità di Spotify

Leggi su Notizie.com

a te:è, asi usa ladiper la musica live in prossimità di casa tua.a te:, asi usa ladi– notizie.comDaarriva una notizia imperdibile per tutti gli appassionali di musica dal vivo. Si tratta di unachiamataa te ed è una playlist personalizzata che connette gli utenti con gli artisti che hanno in programma una tappa del tour nelle città vicine.in tutte le altre proposte dell’app musicale, anche questaplaylist farà riferimento ai gusti musicali dell’utente. Si aggiorna ogni mercoledì ed è composta da trenta brani di artisti che verranno in concerto nelle vicinanze. Insomma: un passo significativo che punta a facilitare la ricerca degli utenti della musica live del proprio artista preferito.