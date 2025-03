Ilgiorno.it - Como, aveva tentato una rapina all'interno dell'Università, distruggendo una stampante da 5mila euro: condannato a 10 mesi

Leggi su Ilgiorno.it

, 21 marzo 2025 – Il 13 febbraiodire un impiegato del polo universitario di via Valleggio a, dicendo di avere un’arma, e poi al rifiuto di consegnare i soldidato in escandescenze e gettato dalle scale unada cinquemila. Arrestato dagli agentia Squadra Volante, l’uomo, 28 anni di Milano, ospite di una comunità, ieri è statoa 10di reclusione per la tentatae la resistenza a pubblico ufficiale, in quantocercato di scappare a piedi ed era stato inseguito. Dovrà invece fare un altro processo per danneggiamento aggravato, invasione di edifici, rifiuto di fornire le proprie generalità alle autorità e oltraggio aggravato, reati per i quali era stato denunciato e non arrestato in flagranza. Dal giorno’arresto, dopo la concessione di un rinvio del processo per direttissimo, l’uomo era in carcere in custodia cautelare, che ieri è stata revocata dal giudice.