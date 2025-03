Lettera43.it - Comitati Campi Flegrei, tensioni tra i manifestanti e la polizia

Il corteo deidei, diretto a Città della Scienza, è stato fermato dalle forze dell’ordine che hanno sbarrato la strada con mezzi e uomini. I, chiedendo di proseguire, hanno lanciato uova contro il blocco e acceso fumogeni, scandendo lo slogan «Fateci passare». Il corteo punta a ottenere un incontro con i ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, attesi per un convegno della Lega. Il fermo imposto dagli agenti ha generato momenti di tensione, ma non si sono registrati scontri. Un gruppo di cittadini di Bagnoli intende consegnare agli organizzatori della manifestazione leghista una richiesta ufficiale per organizzare un incontro a Roma sul problema degli sfollati causati dal bradisismo. Dopo il confronto con le forze dell’ordine, ihanno scelto di non tentare di superare il blocco e hanno deciso di fare ritorno a Bagnoli, dove si terrà un’assemblea per discutere delle prossime iniziative.