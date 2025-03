Come tre leoni potevano schierarsi contro l’Albania con Tuchel che giocava con il dorso quattro

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 15:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Tutti gli occhi saranno al primo nome di Xi Thomascapo dell’Inghilterra mentre si preparano ad affrontarequesta sera.Il manager tedesco si prendono in carico della sua partita in Inghilterra nella capitale questa sera dopo aver sostituito Gareth Southgatecapo permanente con l’obiettivo di consegnare la Coppa del Mondo per i tre Lions nel 2026.ha già nominato alcuni giocatori a sorpresa nella sua squadra di 26 uomini per la qualifica a doppia testa e Albania e la Lettonia, con alcune teste esperte che tornano all’ovile e Dan Burn ha consegnato la sua prima chiamata all’età di 32 anni.I rapporti suggeriscono che l’ex boss del Chelsea è pronto a nominare un backper lo sdi Wembley stasera, con gli scommettitori che cercano di indovinarepotrebbe essere il suo primo XI.