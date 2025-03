Fanpage.it - Come preparare un cane all’arrivo di un bebè in casa

L'arrivo di un bimbo è importante per tutti i componenti della famiglia e ilè uno di questi. Si possono fare diversi passi perFido all'arrivo di una nuova vita in quella che sarà una routine familiare che necessariamente cambierà in base alle esigenze delma senza dimenticare quelle proprie e, non ultime, quelle del quatto zampe.