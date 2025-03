Ilfattoquotidiano.it - “Com’è possibile? Non lo accetto, non è reale”. Il Serale di Amici 24 perde un ballerino, Dandy lascia la scuola per “un problema fisico”

a causa di unche non gli permette di affrontare ildevere ladidi Maria De Filippi”, con queste parole la produzione del talent show, che entra nel vivo nella fase della prima serata su Canale 5 da sabato, comunica che ilnon sarà tra i finalisti prescelti. Dunque in tutto i concorrenti saranno quindici e non sedici.La prima reazione di, mostrata durante il pomeridiano del programma, è stata di incredulità e sconcerto: “? Non lo, non è“, ma il bollettino medico parla chiaro. Non èproseguire con il percorso dentro lae quindi non ci sono le condizioni fisiche necessarie per sostenere un impegno importante come le prove per le coreografie, le esibizioni durante ile la giusta concentrazione per rendere al meglio.