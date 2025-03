Biccy.it - Com’è morto Davide Garufi, le cause e le indagini dei Carabinieri

Il tiktokere la notizia si è estesa a macchia d’olio dopo essere stata diffusa da un suo collega. Come riportato da FanPage,– un tempo noto anche come Alex– sarebbenel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo a Sesto San Giovanni (in provincia di Milano) dove viveva. Il giovane si sarebbe tolto la vita con un’arma da fuoco.Idi Sesto San Giovanni stanno indagando sulle circostanze che potrebbero aver spinto il ragazzo a compiere questo gesto estremo. Le ricerche si estendono anche al web, dove diversi utenti hanno segnalato episodi di bullismo nei confronti di, probabilmente legati alla sua identità di genere. Da tempo aveva accantonato il mondo del web e aveva trovato lavoro come addetto alle vendite in un negozio di scarpe.