Come la tecnologia sta cambiando il calcio

Lasta ridisegnando ogni aspetto del, dall’allenamento dei giocatori all’esperienza degli spettatori. Sensori indossabili, intelligenza artificiale e realtà aumentata sono diventati strumenti sempre più diffusi per ottimizzare le prestazioni degli atleti e prevenire gli infortuni.Il segreto delle prestazioni al topI giocatori professionisti oggi indossano dispositivi high-tech durante gli allenamenti, dal GPS integrato nelle casacche ai sensori che monitorano frequenza cardiaca, accelerazione e distanza percorsa. Questi dati aiutano gli staff tecnici a procedere alla personalizzazione dei programmi di preparazione atletica.Segnaliamo ad esempio il “Catapult Sports”, utilizzato da squadreReal Madrid e Chelsea, in grado di analizzare il carico di lavoro dei calciatori, evitando sovrallenamento e riducendo in questo modo il rischio di infortuni.