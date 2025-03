Gravidanzaonline.it - Come il tumore del colon-retto può influenzare la fertilità

Leggi su Gravidanzaonline.it

Il 3% circa dei casi di, riporta la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, viene diagnosticato in persone con meno di 40 anni, nel periodo di tempo in cui generalmente si cerca una gravidanza. Tra le neoplasie più diagnosticate in questa fascia d’età, precisa questo studio, c’è ildel. Nonostante i progressi nelle terapie aumentano le possibilità di guarigione e che sia possibile portare a termine una gravidanza dopo unè importante non sottovalutare o ignorare l’impatto che una malattia di questo tipo può avere sulle scelte riproduttive, sia individuali che di coppia. Vediamo quindi più da vicino qual è il rapporto tradeldel: cosa c’è da sapereIldel, spiega il Manuale MSD, insorge solitamente sulla superficie della mucosa intestinale o rettale per poi invadere, con l’aumento delle dimensioni, la parete dell’intestino o del