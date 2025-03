Oasport.it - Com’è il ranking ATP di Federico Cinà dopo l’exploit di Miami? La situazione di classifica e possibili sorpassi

è stato sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov al secondo turno del Masters 1000 di, cedendo con il punteggio di 6-1, 6-4 in maniera assolutamente onorevole. Il nostro portacolori, che a nemmeno 18 anni (spegnerà la candeline il prossimo 30 marzo), era riuscito a vincere un incontro in un torneo di questo livello al suo esordio assoluto grazie a una wild-card e oggi ha provato a tenere testa al numero 15 del mondo nel secondo set.Il palermitano ha dimostrato di avere a disposizione delle eccellenti doti tecniche e agonistiche, su cui si dovrà lavorare per proporsi ai piani elevati del grande tennis internazionale. Indubbiamente il tempo è tutto dalla parte di questo talento, che se continuerà su questa strada potrà togliersi delle soddisfazioni molto interessanti. Intanto diamo un occhio alATP, che è sensibilmente migliorato nelle ultime settimane.