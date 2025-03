Combinata nordica CdM | Lamparter vince la prima delle due prove a Lahti

Leggi su Sportface.it

Johannesha vinto ladue Gundersen che compongono l’ultima tappa di Coppa del Mondo di2024/2025. Sule nevi di(Finlandia) trionfa l’austriaco tagliando il traguardo dopo 23’59?4 di gara, superando il finlandese Ilkka Herola, secondo a 27?4 e lo stesso Schmid, terzo a 41?6. Aaron Kostner è il migliore degli azzurri al traguardo in 34esima piazza a 3’10, seguito da Iacopo Bortolas (38esimo), Alessandro Pittin (40esimo), Raffaele Buzzi (43esimo) con Domenico Mariotti 57esimo. L’assenza di Jarl Magnus Riiber, che ha chiuso ad Oslo la propria carriera, consegna la Coppa del Mondo a Vinzenz Geiger, oggi quarto. Il vento non ha consentito in mattinata la disputa del segmento di salto e di conseguenza l’ordine di partenza per la successiva 10km di sci di fondo è stato definito in base al PCR disputato ieri, con il tedesco Julian Schmid scattato per primo davanti allo stesso