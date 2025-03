Oasport.it - Combinata nordica: a Lahti vince Johannes Lamparter. Italiani fuori dalla top-30

Penultima gara per la Coppa del Mondo di. A, sede dell’ultimo weekend del massimo circuito internazionale al maschile, è andata in scena una Gundersen con il salto che non si è svolto a causa delle condizioni meteo. Ripescato dunque il Proviosional Competition Round di ieri.Ad imporsi è l’austriacoche partiva con il pettorale 2 ed ha fatto totalmente il vuoto nei 10 chilometri sugli sci di fondo, cogliendo il secondo successo stagionale.Alle sue spalle troviamo, staccato di 27”, il padrone di casa Ilkka Herola, mentre terzo giunge il tedesco Julian Schmid, che partiva con il numero 1 dopo il salto. Quarto Vinzenz Geiger che, sfruttando l’assenza di Jarl Magnus Riiber, si avvicina alla conquista della sfera di cristallo.tuttidai migliori trenta.