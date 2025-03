Lanazione.it - Colpo notturno al Piccolo Caffè Novecento di Montevarchi

Arezzo, 21 marzo 2025 – E' stata svegliata la notte scorsa, poco dopo le una, dai carabinieri. Il suo locale era stato preso di mira dai ladri. In questo caso da un unico soggetto, che è stato poi fermato dai militari e portato in caserma. Dopo ilal RostKafè di, c'è stato un blitz anche al, all'incrocio con il viale Diaz, un locale storico della città. "Il ladro ha allentato la tenda del gazebo facendola uscire dalla guida, ha poi spaccato la porta con un martello ed è entrato - ha detto Mary Guerrini, la titolare - Tra l'altro si è fatto anche male. Ha preso tutto quello che c'era in cassa, compresi gli spiccioli, ed è uscito. Ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo. Quando sono arrivato qua dentro c'erano vetri in terra e sangue. Ho ripulito tutto".