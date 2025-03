Justcalcio.com - Colorado Rapids v Portland Timbers: Neville esorta i visitatori a trovare Ruthless Edge

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Philhato idia essere più spietati nella chiusura dei giochi, con iaccanto a MLS.Ihanno subito un inizio difficile per la stagione 2025, vincendo solo una delle loro quattro partite finora, lasciandole al 12 ° posto nella Western Conference.Hanno rinunciato a un vantaggio nel loro pareggio per 1-1 con la lotta di La Galaxy lo scorso fine settimana eha riconosciuto che ci sono ancora elementi del gioco diche devono essere messi a punto.“Siamo una squadra che sta ancora imparando”, ha detto. “Siamo una squadra che deve essere un po ‘più spietata e mostrare più coraggio sulla palla.“La nostra difesa è eccezionale rispetto allo scorso anno. Tutti lavorano l’uno per l’altro, ma rinunciamo a troppo terreno e spazio.