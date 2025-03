Ilrestodelcarlino.it - Colazione con il sindaco, c’è il turismo nel menù

Con Confesercenti a. Nell’ambito del ciclo di incontri "Acon il", ha avuto luogo a Bagno di Romagna un confronto fra Confesercenti Ravenna-Cesena e ildel comune termale d’Alto Savio, Enrico Spighi, assieme all’assessore allo Sviluppo Turistico, Giovani e Sport, Mattia Lusini, alla presenza del presidente di quella associazione di categoria, Cesare Soldati, del direttore Graziano Gozi e del direttivo Confesercenti di Bagno di Romagna, presieduto dal presidente Pasquale Ambrogetti. L’incontro si è tenuto nei locali del "Nonsolobar" di via Fiorentina. "Al centro del dibattito fra Confesercenti e amministrazione comunal – informa una nota di Confesercenti – vi sono state le sfide del commercio e deldel territorio comunale di Bagno di Romagna e di tutta l’area dell’Alto Savio, con particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico bagnese, alla promozione di eventi per sostenere le attività locali e allo sviluppo di un Piano turistico, che valorizzi la zona per 365 giorni l’anno".