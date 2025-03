Ilgiorno.it - Codogno, il rebus degli accessi alle scuole: dirigenza e Comune cercano soluzioni anti-caos

, 21 marzo 2025 – Il consiglio d’istituto del comprensivo diboccia l’ipotesi di chiusuradi via Vittorio Emanuele e, seppur il parere sia prettamente consultivo, ora occorrerà far tesoro di queste indicazioni per elaborare un “pacchetto“ diviabilistiche che vadano bene per l’intero comparto scolastico del centro storico. La dirigente scolastica in queste ore sta mettendo nero su bianco una proposta da protocollare in Municipio e da condividere sicuramente con i componenti comunali della commissione servizi al cittadino che è stata convocata per lunedì prossimo18.30. Il nodo dell’uscita e dell’entrata retrostante del plesso Anna Vertua Gentile e della materna Rapelli infatti fa discutere: da un lato c’è chi ne sottolinea la comodità anche nell’ottica di snellire ulteriormente la zona di via Pietrasanta e via Cattaneo mentre ilspingerebbe per la chiusura dei varchi in via Vittorio Emanuele mettendo in campo contestualmente una viabilità alternativa pedonale tutta interna per chi, per esempio, deve accedere alla materna Rapelli.