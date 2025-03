Thesocialpost.it - Codigoro, cade in un silos durante il turno di lavoro: morto operaio di 41 anni

Un tragico incidente sulsi è verificato a, in provincia di Ferrara, dove undi 41ha perso la vita dopo essere caduto in unall’interno di un’azienda che produce riso. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118, che ha tentato le manovre di soccorso. Presenti anche i vigili del fuoco e gli esperti della medicina deldell’Asl, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Secondo le prime informazioni, l’allarme è stato lanciato immediatamente, ma le condizioni dell’erano già gravissime. Le autorità stanno ora verificando il rispetto delle norme di sicurezza sule accertando eventuali responsabilità.L’incidente ha suscitato forte preoccupazione tra i colleghi della vittima e nella comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di