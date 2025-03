.com - Cmqmartina pubblica oggi il nuovo album Brianzola Issues

torna a farci ballare con il suo, fuoriLa regina della nu dance italiana,, torna a farci ballare con il suo, fuorivenerdì 21 marzo, per Columbia Records/Sony Music Italy e dove l’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di, impreziosite dai produttori che hanno lavorato all’: Ceri, okgiorgio, Simone Bertolotti, Estremo, SPX. Il ballo diventa un atto catartico e liberatorio e il dancefloor uno spazio dove affrontare e superare i propri demoni.“Quando scrivo della mia terra ho sempre in mente scenari desolati e l’odore dell’asfalto bagnato. La Brianza è una terra pianeggiante e dà l’impressione di non cambiare, di resistere in uno stato di sospensione.