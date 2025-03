Sport.quotidiano.net - Clinicamente guarito invece Omar El Kaddouri, per il quale quindi si profila il rientro nella lista dei convocati. Brutte notizie dall’infermeria per Baldini. Arena out anche a Pineto, Paghera salta 2 gare

Leggi su Sport.quotidiano.net

A differenza di tanti altri allenatori, quando c’è da elogiare o bacchettare i suoi giocatori misternon si nasconde dietro un dito. Peccato che due tra gli atleti che più stima in assoluto a livello tecnico e di personalità praticamente non li abbia mai avuti a disposizione. E continuerà a dover fare a meno di loronelle prossime partite. Stiamo parlando di Matteoe Fabrizio, sulla carta punti fermi della difesa e del centrocampo che negli ultimi mesi hanno trascorso più tempo in infermeria che in campo. Purtroppo gli esami strumentali al quali si sono sottoposti non hanno dato un esito confortante. Il difensore pugliese, alle prese con una lesione al bicipite femorale, non è ancora pronto per tornare in gruppo: sicuramente non partirà per, e difficilmente verrà rischiato nel turno successivo in casa contro il Legnago Salus.