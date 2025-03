Lettera43.it - Claude, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Olanda

Leggi su Lettera43.it

Lo chiamano lo «Stromae d’Olanda» e ha conquistato la scena musicale del Paese con brani da più di 100 milioni di stream., giunto in tenera età dal Congo con la madre, tre fratelli e due sorelle, ha vissuto per circa 12 mesi in un centro per richiedenti asilo di Alkmaar: ora, a soli 21 anni, rappresenterà i Paesi BassiSong Contest. Porterà il brano C’est la vie, omaggio alla mamma, che ha composto con Arno Krabman, Joren van der Voort e Leon Paul Palmen. «Per tutta la mia vita, mi ha insegnato a vedere il lato positivo nelle cose», ha raccontato l’artista. «Se per un momento sembra tutto buio, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. La vita non sempre è facile: sale, scende e gira, ma C’est la vie!».Dal Congo: chi èche rappresenteràrappresenterà(Getty Images).