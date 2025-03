Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Rose Villain si prende la vetta degli album

parte forte nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 14 a giovedì 20 marzo 2025. Radio Vega, il suo nuovo lavoro, scalza tutti quanti e si impone negli. Nei singoli, continua invece il dominio di Olly, seguito ancora una volta da Giorgia e Achille Lauro. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliPer quanto riguarda i singoli, rispetto alla scorsa settimana, sono rimaste invariate le prime sette posizioni. Dopo Balorda nostalgia di Olly, al vertice per la sesta settimana consecutiva, si riconfermano infatti Giorgia con La cura per me, Achille Lauro con Incoscienti giovani, Battito di Fedez (-1), Cuoricini dei ComaCose, Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Fuorilegge di. Sale leggermente alla #8 Tu con chi fai l’amore dei The Kolors (+1), seguita alla #9 e alla #10 da Chiamo io chiami tu di Gaia (+4) e Anema e core di Serena Brancale (+1).