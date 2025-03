Biccy.it - Classifica dei brani più venduti: andamento dei singoli di Sanremo

dei big del Festival di 2025 continuano a dominare la FIMI dei più. Questa settimana il podio è rimasto invariato, con Olly in testa seguito da Giorgia e Achille Lauro. Pochi movimenti anche nella top 10, con i The Kolor con la loro Tu Con CHi Fai l'Amore che è passata dalla 9 alla 8 con Chiamo Io Chiami Tu di Gaia che dalla 12 è arrivata alla 9. In salita anche Anema e Core di Serena Brancale, dalla 11 alla 10. Clamorosamente fuori dalla Simone Cristicchi con il suo brano Quando Sarai Piccola e anche Marcella Bella con il suo inno delle MILF Pelle Diamante (che però spopola su TikTok).