Fanpage.it - Clamoroso in F1, la Williams rischia la squalifica dal GP Cina: si è rifiutata di dare i video alla FIA

Leggi su Fanpage.it

Lala clamorosadal GP delladella Formula 1 2025: il team britannico sotto accusa per non aver dato in tempo idelle telecamere onboard presenti sulle monoposto di Albon e Sainz agli ispettori della FIA.