Civitavecchia, arrestato 50enne legato alla 'ndrangheta: deve scontare 8 anni di carcere

Condanna definitiva per traffico di droga a Roma tra il 2017 e il 2019A, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia locale hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 50, già noto alle forze dell’ordine, condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti.La pena si riferisce a reati commessi a Roma tra il 2017 e il 2019. L’uomo dovràun residuo di 8e 17 giorni di reclusione.Nel 2021, il cinquantenne era stato tra i destinatari di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Roma nell’ambito dell’operazione “Enclave”, condotta dai Carabinieri e coordinata dDirezione Distrettuale Antimafia. L’indagine aveva colpito la rete romana della ’ndrina calabrese degli Alvaro, uno dei clan più influenti dellaattivo su scala nazionale.